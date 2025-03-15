Kahramanmaraş'ta facianın eşiğinden dönüldü! Otomobille çarpışan araç takla attı, sürücü yaralandı

Kaza, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Adil Mahallesi Tevfik Kadıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ö. idaresindeki araç, Tevfik Kadıoğlu Bulvarı üzerinde M.P. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile araç takla atarak sürüklendi, kazada sürücü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, tedavisi için ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır