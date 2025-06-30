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Kahramanmaraş'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi! Rüzgarın hızı saatte 112 kilometreyi aştı

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın hızı saatte 112 kilometreyi aştı.

Kahramanmaraş'ta fırtına hayatı olumsuz etkiledi! Rüzgarın hızı saatte 112 kilometreyi aştı

Kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok noktada ağaçlar devrildi, elektrik kesintileri meydana geldi.

Belediye ekipleri kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren temizlik ve onarım çalışmalarına başladı.

RÜZGARIN HIZI 112 KİLOMETREYİ AŞTI

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji'den alınan verilere göre, sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli rüzgarın hızı saatte 112 kilometreyi aştı. Ölçümlerde rüzgarın hızı en yüksek Nurhak ilçesinde saatte 112,3 kilometre, en düşük ise Elbistan ilçesinde saatte 32 kilometre olarak kaydedildi."

(AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Fırtına
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