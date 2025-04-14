HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kahramanmaraş'ta husumetli aileler birbirine girdi

Kahramanmaraş'ta iki husumetli aile birbirine girdi. Kavgada 1 kişi ağır yaralanırken, polis şüphelileri gözaltına aldı.

Kahramanmaraş'ta husumetli aileler birbirine girdi
Mustafa Fidan

Kahramanmaraş'ta husumetli aileler, birbirini dövdü. Kavga, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Kavlaklı Mahallesi'ndeki Kavlaklı Jandarma Karakolu önünde meydana geldi.

Husumetli iki aile birbirlerinden şikayetçi olmak için jandarmaya gitti.

BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI

İşlemleri sona eren taraflar arasında karakol çıkışında yeniden tartışma çıktı. Tekme tokatlı kavgaya dönüşen olayda 1 kişi ağır yaralandı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri olaya müdahale ederek şüphelileri gözaltına aldı. Hastaneye sevk edilen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çiftçiler, zirai dona karşı traktörlerle sis bulutu oluşturup sabaha kadar nöbet tutuyorÇiftçiler, zirai dona karşı traktörlerle sis bulutu oluşturup sabaha kadar nöbet tutuyor
Belediye başkanının hakareti salonu ayaklandırdı! Sosyal medyada tepki yağıyorBelediye başkanının hakareti salonu ayaklandırdı! Sosyal medyada tepki yağıyor

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Kahramanmaraş kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
3 kişi birleşip alıyor! Ya geliri bölüşüyor ya da satıp kar ediyorlar

3 kişi birleşip alıyor! Ya geliri bölüşüyor ya da satıp kar ediyorlar

Üniversiteyi yasa boğan ölüm! Genç doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralı

Üniversiteyi yasa boğan ölüm! Genç doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralı

Gram altın için 5100 TL rakamını verdi! Uzmanlardan kritik yorum

Gram altın için 5100 TL rakamını verdi! Uzmanlardan kritik yorum

Kanlı eylemleriyle adını duyuran mafyadan, savcı için ölüm talimatı! 'Savcı kıl bir adam! Laftan anlamıyor'

Kanlı eylemleriyle adını duyuran mafyadan, savcı için ölüm talimatı! 'Savcı kıl bir adam! Laftan anlamıyor'

Can havliyle yardım istedi ama... Ölüm anı kamerada

Can havliyle yardım istedi ama... Ölüm anı kamerada

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.