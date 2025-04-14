Kahramanmaraş'ta husumetli aileler birbirine girdi

Kahramanmaraş'ta husumetli aileler, birbirini dövdü. Kavga, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Kavlaklı Mahallesi'ndeki Kavlaklı Jandarma Karakolu önünde meydana geldi.

Husumetli iki aile birbirlerinden şikayetçi olmak için jandarmaya gitti.

BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI

İşlemleri sona eren taraflar arasında karakol çıkışında yeniden tartışma çıktı. Tekme tokatlı kavgaya dönüşen olayda 1 kişi ağır yaralandı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri olaya müdahale ederek şüphelileri gözaltına aldı. Hastaneye sevk edilen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.