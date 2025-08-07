HABER

Kahramanmaraş'ta jandarmadan huzur operasyonu: 9 tutuklama

Kahramanmaraş jandarma ekiplerince düzenlenen huzur operasyonunda 9 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta jandarmadan huzur operasyonu: 9 tutuklama

İl genelinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 226 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Yakalananlardan 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 8 adet tabanca fişeği, 23 adet muhtelif kazı malzemesi, 7 adet sentetik uyuşturucu hap, 38 kök kenevir bitkisi, 14 gram esrar, 15 gram metamfetamin maddesi ve 4 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet, izinsiz kazı yapmak, yasadışı ekim ve uyuşturucu madde kullanma suçlarından 37 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Bu şüphelilerden biri tutuklanırken, bir diğerine adli kontrol tedbiri uygulandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan M.K. (30) yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, Ekinözü ilçesinde icra edilen "Şehit Jandarma Er Kadir Can (2025/102)" operasyonunda, geçmiş yıllarda terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen çukur içerisinde taşlarla gizlenmiş muhtelif yaşam malzemeleri bulundu. Malzemeler, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Kahramanmaraş
