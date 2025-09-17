HABER

Kahramanmaraş'ta kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce Elbistan, Onikişubat ve Pazarcık ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, bir miktar sentetik uyuşturucu, 10 kök Hint keneviri, 14 litre kaçak alkol, 700 sahte bandrol, 810 alkol şişesi kapağı, 2 bin 352 alkol tanıtım jelatini, 9 tabanca fişeği, bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ve 1 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ayrıca uyuşturucu madde kullanmak suçundan 28 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldığı belirtildi. (AA)

Kahramanmaraş
