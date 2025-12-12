HABER

Kahramanmaraş’ta kaçakçılıkla ilgili 4 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş’ta polis tarihi eser, makaron ve cep telefonu kaçakçılığına karışan 4 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışmalar yaptı. Ekiplerin çalışmasında tarihi eser, sigara ve cep telefonu kaçakçılığıyla ilgili tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 59 adet Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen farklı boyutlarda sikke, 6 adet farklı markalarda cep telefonu ve 160 bin adet boş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

