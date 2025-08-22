HABER

Kahramanmaraş'ta kadınlardan oluşan arama kurtarma ekibi deprem eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirdi

Kahramanmaraş'ta tamamı kadınlardan oluşan Bacıyan Arama Kurtarma ekibi, afet ve acil durumlara karşı hazırlık amacıyla deprem arama kurtarma eğitimi ve tatbikatı yaptı.

Kahramanmaraş'ta kadınlardan oluşan arama kurtarma ekibi deprem eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirdi

Kahramanmaraş AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma eğitim sahasında düzenlenen tatbikata 43 gönüllü kadın katıldı.

Gerçekçi senaryolarla gerçekleştirilen eğitimlerde, enkaza müdahale, kurtarma malzemelerinin kullanımı ve kriz yönetimi gibi konularda uygulamalı çalışmalar yapıldı.

Kahramanmaraş Arama Kurtarma ve Ahde Vefa Derneği Başkanı Ahmet Ali Kaba, AA muhabirine, Bacıyan Arama Kurtarma Ekibi'nin, 6 Şubat depremlerinden sonra faaliyete geçtiğini söyledi.

Gönüllü 43 kadının eğitimleri tamamladığını belirten Kaba, "Özellikle gece tatbikatları yapıyoruz. Çünkü afetler çoğunlukla geceleri meydana geliyor. AFAD'la koordineli çalışıyoruz. Allah bir daha böyle afet göstermesin ama olursa biz hazırız." dedi.

Tatbikata katılan gönüllülerden Betül Tusat da kadınların arama kurtarma çalışmalarında önemli bir rol üstlendiğini anlattı.

Tusat, her tatbikatta enkazda gerçekten bir yakınları varmış gibi çalıştıklarını söyleyerek, "Kadınların gücünü burada gösteriyoruz. Sadece evde ya da iş yerinde değil, enkazda da mücadele edebileceğimizi kanıtlıyoruz." diye konuştu.

Gönüllü kadınlar, 6 Şubat 2023 depremlerinde kaybettikleri yakınlarının anısını yaşatmak ve topluma vefa göstermek amacıyla ekipte yer aldıklarını ifade etti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Kahramanmaraş
