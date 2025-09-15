HABER

Kahramanmaraş'ta kan donduran görüntü: İş makinesi 2 ve 8 yaşındaki kardeşleri ezdi!

Kahramanmaraş’ta yolun karşısına geçmeye çalışan 2 ve 8 yaşındaki kardeşlere iş makinesinin çarptı. Feci kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi. 2 yaşındaki Hatice bebek olay yerinde hayatını kaybederken, 8 yaşındaki abisi Ali ise ağır yaralandı.

Kaza, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Önsen Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Arif S. (26) idaresindeki kepçeyle refüj çalışması sırasında ters istikamette seyretmeye başladı.

İş makinesi bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yaşındaki Hatice ile 8 yaşındaki Ali Karagün kardeşlere çarptı.

Kazada Hatice olay yerinde hayatını kaybetti, Ali ise ağır yaralı olarak ambulansla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası iş makinesi sürücüsü Arif S. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kucağındaki kardeşi ile yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Karagün'e iş makinasının çarpması ve sonrasındaki yaşananlar görüntülendi.

(İHA)

