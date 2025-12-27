HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kahramanmaraş’ta nişanlı çiftin korkunç sonu! “İkisi de suçlu” isyanı

Kahramanmaraş’ta yarış yaptığı iddia edilen iki otomobilden birinin motosiklete çarpması sonucu nişanlı çift yaşamını yitirdi. Yan yana toprağa verilen gençlerin evlilik hayalleri yarım kalırken, aile serbest bırakılan sürücüye tepki göstererek adalet çağrısında bulundu.

Kahramanmaraş’ta nişanlı çiftin korkunç sonu! “İkisi de suçlu” isyanı

Kahramanmaraş'ta yarış yapan araçlardan birinin motosiklete çarpması sonucu meydana geldiği iddia edilen trafik kazasında hayatını kaybeden nişanlı çiftin evlilik hayalleri yarım kaldı. Kardeşi ve nişanlısının hayalinin yarım kaldığını belirten abla, "Birini tutuklamışlar diğerini serbest bırakmışlar. İki gün sonra o insan gidecek yine aynı şekilde yapacak" dedi.

Kaza, 24 Aralık'ta merkez Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana geldi. Yarış yaptığı iddia edilen iki otomobilden biri Ahmet İnce'nin kullandığı (23) ve nişanlısı Mislina Akçakoyun (22) ile seyrettiği motosiklete çarptı.

Kazada nişanlı çift hayatını kaybetti, yan yana toprağa verildi. Yakalanan sürücülerden biri tutuklandı, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ailenin taziyesi devam ederken Ahmet İnce'nin ablası Zehra Altıparmak, olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Kahramanmaraş’ta nişanlı çiftin korkunç sonu! “İkisi de suçlu” isyanı 1

"MAKAS ATARAK CANLARINA MAL OLDULAR"

Yaşanan olayı anlatan abla Zehra Altıparmak, "İş arkadaşlarından haber geldi. Gece arkadaşlarıyla beraber akşam iş çıkışı yemek yemeğe gidiyorlar. Normal seyir halindeyken iki otomobil yarışıyorlar, makas atarak caniler kardeşlerimin canına mal oluyorlar. Biz davamızın sonuna kadar peşindeyiz. Her iki cihanda da yakalarını bırakmayacağız" dedi.

Kardeşi ile nişanlı olan Mislina’nın hem okula gittiğini hem de çalıştığını da anlatan Altıparmak, "Hayalleri vardı okulu bitirip evleneceklerdi. Kardeşim askere gidecekti. İkisinin de bir tarafı eksikti. Birinin babası, diğerinin annesi yoktu" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’ta nişanlı çiftin korkunç sonu! “İkisi de suçlu” isyanı 2

"İKİ SÜRÜCÜ DE SUÇLU"

Kazada yarış yapan iki araç sürücüsünün de suçlu olduğunu ileri süren Altıparmak, "Çünkü siz orada insanların canına mal oluyorsunuz. Birini tutuklamışlar diğerini serbest bırakmışlar. İki gün sonra o insan gidecek yine aynı şekilde yapacak. Ama biz davamızın peşindeyiz. O benim canımdı evladımdı. 4 kardeşiz biz. Benim yavrumdu, annem vefat etmiş onu ben büyütmüştüm. Benim eşim vefat ettiğinde de geldi abla, 'ben onlara dayılık da babalık da yaparım' dedi. Benim çocuklarımı babasız bıraktılar caniler" ifadelerini kullandı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ambulansta doğan bebeğin cinsiyetini yanlış yazmışlar Ambulansta doğan bebeğin cinsiyetini yanlış yazmışlar
Okul önünde skandal görüntü! Öğrencilerin üzerine sürdüOkul önünde skandal görüntü! Öğrencilerin üzerine sürdü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
motosiklet nişan haberler kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Beşiktaş açıkladı! İki futbolcu kadro dışı

Beşiktaş açıkladı! İki futbolcu kadro dışı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.