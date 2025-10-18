Kahramanmaraş'ta pes dedirten görüntüler! 'Dur' ihtarına uymadı, polise sopayla saldırdı

Kahramanmaraş'taki olay, dün saat 17.00 sıralarında, Madalyalı Kavşak'ta meydana geldi. Ö.B., otomobiliyle seyir halindeyken trafik polisi tarafından durdurulmak istendi. Ö.B., önce polisin ‘dur’ ihtarına uymadı. Daha sonra aracını durdurup inen Ö.B. sopayla polise saldırdı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Olay yerine gelen yunus polisleri tarafından gözaltına alınan Ö.B., polis merkezine götürüldü, aracı da otoparka çekildi.

YAPILAN ARAMADA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Aracında yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilen Ö.B.’ye 'Polisin uyarılarına uymamak', 'Aracında abartılı egzoz bulundurmak', 'Yönetmeliğe aykırı plaka kullanmak'tan 20 bin lira ceza kesildi.

'Uyuşturucu bulundurmak'tan dolayı da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce hakkında işlem başlatılan Ö.B., polisteki işlemlerinin ardından 'Görevli memura mukavemet' suçundan adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Ö.B., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

(DHA)