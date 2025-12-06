HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Yolcu otobüsü seyir halindeyken yangın çıktı

Kahramanmaraş'ta Can Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü seyir halindeyken yanmaya başladı. Yangında can kaybı yaşanmazken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Yolcu otobüsü seyir halindeyken yangın çıktı

Yangın, Pazarcık ilçesine Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. Can Diyarbakır firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsü seyir halindeyken yanmaya başladı. Otobüsün motor kısmından alevler çıkmasıyla şoför otobüsü güvenli noktaya çekti. Otobüsteki yolcular tahliye edilirken ihbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangında can kaybı yaşanmazken otobüste maddi hasar oluştu.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Genç kız bir anda bayıldı, metrobüsün altında kaldı: Yaşam mücadelesi veriyorGenç kız bir anda bayıldı, metrobüsün altında kaldı: Yaşam mücadelesi veriyor
El emeği ürünlerini Filistinliler için satışa sundularEl emeği ürünlerini Filistinliler için satışa sundular

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 bin TL için! Gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Cesur sahneler dikkat çekti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.