Yolcu otobüsü seyir halindeyken yangın çıktı

Yangın, Pazarcık ilçesine Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. Can Diyarbakır firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsü seyir halindeyken yanmaya başladı. Otobüsün motor kısmından alevler çıkmasıyla şoför otobüsü güvenli noktaya çekti. Otobüsteki yolcular tahliye edilirken ihbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Yangında can kaybı yaşanmazken otobüste maddi hasar oluştu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum