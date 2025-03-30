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Kahramanmaraş’ta sağanak yağış etkili oldu

kadir.gunduz kadir.gunduz
30.03.2025 15:34
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Kahramanmaraş’ta bayram günü etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kahramanmaraş’ta sağanak yağış etkili oldu

Kentte gün boyunca aralıklarla devam eden sağanak yağış, şehir merkezi ile bazı ilçelerdeki cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Trafik akışında aksamalar yaşandı. Özellikle ana arterlerde biriken su, sürücülere zor anlar yaşattı. Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu, trafikte uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri, sağanak yağışın devam edebileceğini belirterek vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Özellikle alçak kesimlerde ve dere yataklarına yakın bölgelerde ikamet eden vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
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