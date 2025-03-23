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  4. Kahramanmaraş'ta sular çekilince geçmiş 42 yıl sonra ortaya çıktı! Esrarengiz görüntüler kaydedildi

Kahramanmaraş'ta sular çekilince geçmiş 42 yıl sonra ortaya çıktı! Esrarengiz görüntüler kaydedildi

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
23.03.2025 13:45
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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Menzelet Barajı altında kalan eski yerleşim yeri su çekilmesi sonucu ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta sular çekilince geçmiş 42 yıl sonra ortaya çıktı! Esrarengiz görüntüler kaydedildi

Kahramanmaraş’ta 42 yıl önce yapılan baraj sonrası su altında kalan Onikişubat ilçesi Şadalak köyü, azalan yağışlar ve ortaya çıkan kuraklık sonucu her yıl olduğu gibi bu yıl da gün yüzüne çıktı.

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Daha önce yerleşim yerinin bulunduğu alanlar fotoğraf karelerine yansıdı. Esrarengiz bir görüntüye sahip olan yerleşim yeri Ilıca Mahallesi güzergahı üzerinde rahatlıkla görülebiliyor.

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Geçmişte önemli konuma sahip bölgede tarihi kaleler ve Ali Kayası manzaralı Menzelet Barajı yer alıyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Onikişubat köy su baraj
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