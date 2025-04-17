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Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın çıktı! İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı

Kahramanmaraş’ta, bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın çıktı! İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı
Begüm Özkaynak

Yangın, akşam saatlerinde Kavlaklı Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının pamuk ve elyaf deposundan çıktı. Depoda bulunan kumaş ve elyaf gibi yanıcı maddeler nedeniyle yangın, kısa sürede yayıldı. Depodan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Alevlere anında müdahale eden ekipler, çalışmalar sonunda yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kahramanmaraş
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