Kahramanmaraş'ta termometreler alarm veriyor: Türkiye'nin en sıcak günü yaşanıyor!

Kahramanmaraş, yaz mevsiminin en sıcak günlerini yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, şehirde ölçülen 44,7 derece sıcaklık, Türkiye genelinde günün en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. Bu durum, Kahramanmaraş'ı Avrupa'nın birçok bölgesinden daha sıcak bir konuma yerleştirdi. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sıcak hava, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar ve yaşlılar için ciddi risk oluşturuyor.

Türkiye genelinde birçok ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Diyarbakır (44,1°C), Batman (43,9°C) ve Adıyaman (43,5°C) gibi iller de yüksek sıcaklık değerleriyle dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu illerde yaşayan vatandaşların özellikle öğle saatlerinde güneşin altında kalmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve hafif giysiler tercih etmeleri konusunda uyarıyor.

Kahramanmaraş Manşet Gazetesi'nin haberine göre, hissedilen sıcaklık da ölçülen sıcaklıkla aynı seviyelerde seyrediyor. Düşük nem oranı (%14) ve düşük rüzgar hızı (3 km/saat), sıcak havanın etkisini daha da artırıyor. Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde de sıcak havanın etkisini sürdüreceğini belirtiyor. 27 Temmuz Pazar günü en yüksek sıcaklığın 43 derece olması beklenirken, nem oranının %14 ile %68 arasında değişeceği tahmin ediliyor. Rüzgar hızının ise saatte 19 kilometreye kadar çıkabileceği öngörülüyor. 28 Temmuz Pazartesi günü ise sıcaklığın 40 dereceye düşmesi beklenirken, düşük nem oranıyla birlikte yine de zorlayıcı bir gün yaşanacağı belirtiliyor.

Safranbolu Birlik Haber'in Karabük için verdiği 44 derece sıcaklık haberi ise Kahramanmaraş'taki durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor. Aşırı sıcaklar, sadece insan sağlığını değil, tarım ve hayvancılık gibi sektörleri de olumsuz etkiliyor. Su kaynaklarının azalması ve kuraklık riski, yetkilileri harekete geçmeye zorluyor.

Kahramanmaraş Belediyesi, sıcak hava dalgasına karşı çeşitli önlemler alıyor. Şehrin farklı noktalarına su sebilleri yerleştirilirken, park ve bahçelerde gölgelik alanlar oluşturulmaya çalışılıyor. Ayrıca, ihtiyaç sahiplerine su ve gıda dağıtımı yapılıyor. Sağlık ekipleri ise sıcak çarpması vakalarına karşı teyakkuzda bulunuyor. Vatandaşların, özellikle yaşlı ve çocukların sağlığına dikkat etmeleri, belirtileri fark ettiklerinde derhal sağlık kuruluşlarına başvurmaları önemle tavsiye ediliyor.