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  4. Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı

25.03.2025 17:05
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Kahramanmaraş'ta 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, merkez Onikişubat İlçesi Karamanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ışıklı kavşakta 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada araçlarda bulunanlardan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobildeki 3 yaralıyı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapalı kalan yol araçların çekilmesiyle ulaşıma tekrar açıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş kaza
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