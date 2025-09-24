Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu! Yakalanan 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı. Zanlıların üzerlerinde ve ikametlerinde bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.
Polisteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkartılan 2 zanlı, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (AA)
