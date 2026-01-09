Kahramanmaraş'ta uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kendi alanlarında çalışmalar yaptı. Ekiplerin çalışmasında kaçakçılık ve uyuşturucuya yönelik merkez ve Elbistan ilçesinde operasyonlar yapıldı.

Kaçakçılık operasyonlarında farklı markalarda 11 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 7 bin 320 dal içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, bin 600 dal boş makaron ve 90 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi. Kaçakçılıkla ile ilgili 3 şüpheli yakalandı.

5 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Narkotik ekiplerinin çalışmasında ise 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 14,14 gram esrar, 184 adet sentetik hap ele geçirildi. Uyuşturucudan yakalanan 5 şüpheliden 4'ü sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kaçakçılıktan 3, uyuşturucudan ise 1 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

