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  4. Kahramanmaraş'ta yakalanan şüphelilerden 58'i tutuklandı

Kahramanmaraş'ta yakalanan şüphelilerden 58'i tutuklandı

10.03.2025 12:24
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Kahramanmaraş’ta polisin düzenlediği operasyonlarda yakalanan 123 şüpheliden 58'i tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta yakalanan şüphelilerden 58'i tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3-10 Mart 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 87, uyuşturucu madde ticareti yapan 6, hırsızlık olaylarına karışan 30 olmak üzere toplam 123 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 58’i tutuklandı.
Operasyonlarda ise 3,04 gram esrar, 815,87 gram metamfetamin, 813,22 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1489 adet sentetik ecza, 8 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise 183 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 141 araca abartılı egzoz kullanımından, 677 şahsa ise sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldığı bildirildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
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