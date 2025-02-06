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  4. Kahramanmaraş'taki anma töreninde panik anları... Fırtına nedeniyle tente uçtu! Hamza Dağ umursamadı, Bakan Kacır büyük panik yaşadı

Kahramanmaraş'taki anma töreninde panik anları... Fırtına nedeniyle tente uçtu! Hamza Dağ umursamadı, Bakan Kacır büyük panik yaşadı

06.02.2025 13:50
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06.02.2025 13:50
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, anma törenine katılmak için Kahramanmaraş'a gitti. Burada yaptıkları konuşma sırasında üstlerindeki tentenin bir kısmı fırtına nedeniyle uçtu. O anlar kameralara yansırken, Hamza Dağ ve Bakan Yumaklı'nın tepkisiz kaldığı, Bakan Kacır'ın ise büyük bir panik yaşadığı görüldü.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği asrın felaketinin ikinci yıl dönümü... Asrın felaketinin yaralarını sarmak için hala tüm çalışmalar devam ediyor.

Dün başlayan anma törenleri bugün de devam ediyor. Öte yandan siyasi isimler de gittikleri şehirlerde anma törenlerine katıldı.

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HAMZA DAĞ VE 3 BAKAN KAHRAMANMARAŞ'TAKİ ANMA ETKİNLİĞİNE KATILDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da depremden etkilenen Kahramanmaraş'a geldi ve düzenlenen anma törenine katıldı.

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TENTE UÇTU, KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Dağ ve Bakanların konuşma yaptığı sırada üstlerinde bulunan tentenin bir kısmı fırtına sebebiyle uçtu. O anlar kısa süreli bir paniğe neden oldu. Dağ ve Bakan Yumaklı'nın tepkisiz şekilde beklemesi, Bakan Kacır'ın ise büyük bir panik yaşaması kameralara yansıdı.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Hamza Dağ Mehmet Fatih Kacır Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan İbrahim Yumaklı
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Allahın bir işareti işte bu korkunun ecele faydası yok ülkede olay olsa kaçıp gidecekler canlarını kurtarmak için helal size bakan görünümlü zatlar 👏👏
Milleti canı umrunda olmayanlar kendi canına sıra gelince nasıl panik yapıyorlar
Ah Çalışma Bakanı
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