HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş'taki 'Kontrollü' yıkımda ortalık savaş alanına döndü

İçerik devam ediyor

Kahramanmaraş'ta yaşanan olay izleyenlere 'pes' dedirtti. Elbistan'da rezerv alan çalışmaları sırasında bir bina 'kontrollü' bir şekilde yıkılmak istendi. Önlemsiz ve dikkatsiz şekilde yapılan yıkım sırasında yoldan geçen araçlar ve iş yerleri zarar gördü. Bazı arabaların camları patlarken, bölgede bulunan vatandaşlar kaçmaya başladı. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken o anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Edinilen bilgiye göre, Güneşli Mahallesi'nde yıkım yapan firmanın yolu kapatmadan ve güvenlik önlemi almadan sürdürdüğü çalışma sırasında binanın parçaları etrafa saçıldı.

Kahramanmaraş taki Kontrollü yıkımda ortalık savaş alanına döndü 1

ARAÇLAR VE İŞ YERLERİ ZARAR GÖRDÜ

Kopan moloz ve beton parçaları çevredeki iş yerlerine ve yola kadar sıçradı. O sırada seyir halinde ilerleyen araçların üzerine düşen parçalar, sürücüler arasında panik oluşturdu.

Kahramanmaraş taki Kontrollü yıkımda ortalık savaş alanına döndü 2

BÜYÜK BİR KORKU YAŞANDI

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı. Bölgede bulunan vatandaşlar büyük bir tedirginlikle kaçışmaya başladı.

Kahramanmaraş taki Kontrollü yıkımda ortalık savaş alanına döndü 3

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ! O ANLAR KAMERADA

Ortalığın savaş alanına döndüğü olay saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde binanın yıkıldığı sırada araçların yoldan geçtiği ve zarar gördüğü insanların kaçıştığı gözlemlendi.

(İHA)Kaynak: İHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Turgutlu’da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandıTurgutlu’da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
Tanyeri, Emirdağ Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde incelemelerde bulunduTanyeri, Emirdağ Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde incelemelerde bulundu

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş bina
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir canisiyle ilgili yeni detay! Her saniyesi korku filmi gibi: İşte dehşet gecesinin sebebi

Balıkesir canisiyle ilgili yeni detay! Her saniyesi korku filmi gibi: İşte dehşet gecesinin sebebi

Polis cenazesi konvoyuna saldırı! 4 araçla gelip dehşet saçtılar: Çok sayıda yaralı

Polis cenazesi konvoyuna saldırı! 4 araçla gelip dehşet saçtılar: Çok sayıda yaralı

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Son hali gündemde! Kimse tanıyamıyor

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Son hali gündemde! Kimse tanıyamıyor

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

Ünlü iş insanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı!

Ünlü iş insanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.