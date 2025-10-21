Kahramanmaraş'taki 'Kontrollü' yıkımda ortalık savaş alanına döndü

Edinilen bilgiye göre, Güneşli Mahallesi'nde yıkım yapan firmanın yolu kapatmadan ve güvenlik önlemi almadan sürdürdüğü çalışma sırasında binanın parçaları etrafa saçıldı.

ARAÇLAR VE İŞ YERLERİ ZARAR GÖRDÜ

Kopan moloz ve beton parçaları çevredeki iş yerlerine ve yola kadar sıçradı. O sırada seyir halinde ilerleyen araçların üzerine düşen parçalar, sürücüler arasında panik oluşturdu.

BÜYÜK BİR KORKU YAŞANDI

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı. Bölgede bulunan vatandaşlar büyük bir tedirginlikle kaçışmaya başladı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ! O ANLAR KAMERADA

Ortalığın savaş alanına döndüğü olay saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde binanın yıkıldığı sırada araçların yoldan geçtiği ve zarar gördüğü insanların kaçıştığı gözlemlendi.

