Kahramanmaraş’ta bir gün önce işe başlayan işçi feci kazada can verdi

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde faaliyet gösteren bir mermer ocağındaki iş kazasında işe bir gün önce başlayan 26 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.

Kaza, Göksun ilçesi Çardak Mahallesi Tülüce mevkisindeki mermer ocağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ocakta çalışan işçiler iş makinesinin lastiğine hava bastığı sırada ani basınç sonucu dev lastik büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle savrulan 26 yaşındaki Mustafa K. ağır şekilde yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa K.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen işçinin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken Mustafa K.’nın işe dün başladığı öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Kahramanmaraş
