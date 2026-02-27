Kahramanmaraş’ta fırtına çatıları uçurdu

Kahramanmaraş genelinde fırtına etkili oluyor. Fırtınanın etkisiyle Onikişubat ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısı uçarken, bazı iş yerlerinin tenteleri zarar gördü. Ekipler, hasar gören noktalarda önlem aldı. Kent genelinde hayatı olumsuz etkileyen fırtınanın akşam saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, "Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olmaya devam etmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

