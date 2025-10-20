HABER

Kahramanmaraş’ta geleneksel bağ bozumu festivali

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, üzüm hasadının bereketini ve kadın emeğinin zarafetini bir araya getiren Bağ Bozumu Festivali başladı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, üzüm hasadının bereketini ve kadın emeğinin zarafetini bir araya getiren Bağ Bozumu Festivali başladı. Festivalde yöresel ürünler, gastronomi atölyeleri ve kadın üreticilerin el emeği stantları yer aldı.

Onikişubat Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Bağ Bozumu Festivali, EXPO 2023 Arasta Çarşısı’nda başladı. İlçenin bereketli topraklarını, kadın emeğini ve yerel üretim gücünü buluşturan festival, renkli görüntülere sahne oldu. Onikişubat Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenen festival, "Bağ bozumunun bereketi, kadın emeğinin zarafetiyle birleşiyor" sloganıyla gerçekleştirildi.

Kadın kooperatifleri ve yerel üreticiler, stantlarda kendi el emeği ürünlerini sergileyerek üretim gücünü gözler önüne serdi. Festival süresince üzümden elde edilen yöresel lezzetler, geleneksel el sanatları ve yerel tatlar vatandaşların beğenisine sunuldu.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, ilçenin sahip olduğu tarımsal ve iklimsel çeşitliliğin büyük bir zenginlik olduğunu belirtti. Başkan Toptaş"Hamdolsun, ilçe olarak Allah bize çok büyük nimetler bahşetmiş. Üç yüz rakımdan üç bin rakıma uzanan bir topografyaya sahibiz. Bu durum, belediyecilik anlamında altyapı çalışmalarında bizi zorlayabiliyor ama aynı zamanda iklimsel olarak çok büyük bir çeşitlilik sağlıyor. Kale Mahallemizde fındık, Fatmalı’da incir, Ilıca bölgemizde farklı tarım ürünleri, Avcılar’da ceviz, Su Çatı’nda çilek yetişiyor. Bu, ilçemizin bereketini gösteriyor" dedi.

"KADINLARIMIZ BU FESTİVALİN OMUZLARINDA"

Kadın emeğine dikkat çeken Toptaş, "Allah’ın bize bahşettiği bu nimetlerin yanında kadınlarımızın maharetleriyle şekillenen güçlü bir mutfak kültürümüz var. Bu festival, hem bu zenginliği görünür kılmak hem de kadınlarımızın emeğini ön plana çıkarmak için önemli bir fırsat. Kadınlarımızın gayretiyle bu festivalin daha da büyüyeceğine inanıyorum. Bu festivalle birlikte üreticilerimize destek olacağız, şehrimizin gastronomi mirasını yaşatacağız. Tüm hemşehrilerimizi EXPO 2023 Alanı’nda düzenlediğimiz bu buluşmaya davet ediyorum" diye konuştu.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Bağ bozumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

