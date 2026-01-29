HABER

Kahramanmaraş’ta kaçakçılık operasyonları: 10 şahsa işlem yapıldı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheliye işlem yapıldı.

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonları: 10 şahsa işlem yapıldı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri il genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. Kaçak sigara getirdiği tespit edilen tırlara yönelik gerçekleştirilen 7 ayrı operasyonda, 2 bin 700 paket farklı markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada ise, 13 adet farklı markalarda gümrük kaçağı cep telefonu bulundu.
Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

