Kazada ölen anne, baba ve 6 aylık bebekleri toprağa verildi

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Tatvan-Van kara yolunun Alacabük köyü yakınlarında meydana geldi. Van yönüne giden Nazmi Adsız yönetimindeki 34 ACK 344 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mesut Altılar idaresindeki 13 AAS 081 plakalı TIR ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

6 AYLIK BEBEK HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Nazmi Adsız ile yanında bulunan eşi Zehra Adsız’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan TIR sürücüsü ile otomobilde bulunan 5 kişi ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi ile Van’ın Gevaş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan 6 aylık Fatma Adsız da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ANNE, BABA VE KÜÇÜK FATMA TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada yaşamını yitiren anne, baba ve 6 aylık bebeklerinin cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dilekli köyünde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, Yüksekova Belediye Eş Başkanı Şoreş Diri, Esenedere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksü, Hakkari Baro Başkanı Av. Ergün Canan, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kazada yaralanan 4 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu ve hastanelerde tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır