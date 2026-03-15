Kazada ölen anne, baba ve 6 aylık bebekleri toprağa verildi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde otomobilin, karşı yönden gelen TIR’a çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden sürücü Nazmi Adsız (49), eşi Zehra Adsız (31) ile hastanede yaşamını yitiren 6 aylık bebekleri Fatma Adsız, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Tatvan-Van kara yolunun Alacabük köyü yakınlarında meydana geldi. Van yönüne giden Nazmi Adsız yönetimindeki 34 ACK 344 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mesut Altılar idaresindeki 13 AAS 081 plakalı TIR ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

6 AYLIK BEBEK HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Nazmi Adsız ile yanında bulunan eşi Zehra Adsız’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan TIR sürücüsü ile otomobilde bulunan 5 kişi ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi ile Van’ın Gevaş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan 6 aylık Fatma Adsız da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ANNE, BABA VE KÜÇÜK FATMA TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada yaşamını yitiren anne, baba ve 6 aylık bebeklerinin cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dilekli köyünde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, Yüksekova Belediye Eş Başkanı Şoreş Diri, Esenedere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksü, Hakkari Baro Başkanı Av. Ergün Canan, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kazada yaralanan 4 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu ve hastanelerde tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mersin’de 10 günde 678 kişi yakalandıMersin’de 10 günde 678 kişi yakalandı
Mersin'de yasadışı bahis operasyonu: 12 tutuklamaMersin'de yasadışı bahis operasyonu: 12 tutuklama

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bitlis cenaze kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |İran bir kez daha vurdu: İsrail'de sirenler çalıyor

CANLI |İran bir kez daha vurdu: İsrail'de sirenler çalıyor

Husiler İran'ın yanında savaşa katılacaklarını duyurdu

Husiler İran'ın yanında savaşa katılacaklarını duyurdu

Arda Güler yüzyılın golünü attı! Orta sahanın bile gerisinden rakip kaleye roket yolladı

Arda Güler yüzyılın golünü attı! Orta sahanın bile gerisinden rakip kaleye roket yolladı

İntihardan 1 saat önce Yeraltı dizisinin oyuncusu evine gelmiş

İntihardan 1 saat önce Yeraltı dizisinin oyuncusu evine gelmiş

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

