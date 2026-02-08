HABER

  2. HABER
Kahramanmaraş’ta narkotik ve kaçakçılık operasyonu: 1 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen narkotik ve kaçakçılık operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 18 sentetik ecza hap ile 16,64 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada ise farklı markalarda bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen uyuşturucu madde şüphelisi tutuklanırken, gümrük kaçağı sigaralarla yakalanan şüpheliye ise adli işlem yapıldı.

