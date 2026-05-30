Kahramanmaraş’ta şantiye yangınında yaralanan işçi yaşam savaşını kaybetti

Kahramanmaraş’ta 12 gün önce işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında ağır yaralanan 25 yaşındaki Muhammet Hışır, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, yangın, 17 Mayıs’ta Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi’nde bulunan 450 kişinin yaşadığı konteyner kent içerisindeki 3 katlı konteyner şantiye binasında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, yangın, 17 Mayıs’ta Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi’nde bulunan 450 kişinin yaşadığı konteyner kent içerisindeki 3 katlı konteyner şantiye binasında çıktı. Yangında 1 işçi hayatını kaybederken, 7 işçi yaralandı. Yangında 3. kattan atlayıp ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alınan Muhammet Hışır’da 12 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

