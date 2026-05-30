Kızılırmak’a düşen genci arama çalışması devam ediyor

Kayseri’nin Felahiye ilçesinde bayramın ikinci günü viyadükten Kızılırmak’a düşen 29 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, bayramın ikinci günü H.G.’nin (29) ilçede bulunan Yaşar Karayel Viyadüğü’nden Kızılırmak’a düştüğünü gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma, AFAD, polis dalgıç, UMKE, sağlık ekipleri ve Türkuaz Sualtı Arama Kurtarma Derneği dalgıçları sevk edildi. Gece boyu süren arama çalışmalarında H.G.’ye rastlanmazken, dalgıçlar sabah erken saatlerde yeniden arama çalışmasına devam etti. Ekipler ayrıca su yüzeyinde botlarla da arama gerçekleştirdi.
Olayın ilk saatlerinde bölgeye gelen Felahiye Kaymakamı M. Necmettin Öztoprak da ekiplerle birlikte arama çalışmalarını takip etti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

