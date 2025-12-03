Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 3 tutuklama

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalarda bir şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda: 31,68 gram metamfetamin, 2,10 gram esrar, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 100 TL, 1 tabanca, 3 şarjör ve 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Narkotik ekiplerinin diğer çalışmasında ise 2 şahsın üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda: 361 adet captagon hap, 9 adet sentetik ecza hap ve 0,69 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: İHA