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Kahreden haber! Eşini katledip intihara kalkıştı

Kırklareli’nin Vize ilçesinde, eşini silahla vurarak öldüren kişi, ardından aynı silahla kendisini vurdu.

Kahreden haber! Eşini katledip intihara kalkıştı

Olay, Vize ilçesine bağlı Devlet Mahallesi Baytar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. ile eşi A.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A., silahla eşine ateş etti. Ardından kendisini de vuran şüpheli ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde A.A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı S.A. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çiftin 11 aylık kız bebeği, olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kahreden haber! Eşini katledip intihara kalkıştı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Kırklareli
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