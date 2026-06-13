HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kahreden haber! Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer hayatını kaybetti

Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Kahreden haber! Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer hayatını kaybetti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sanal medya hesabından mesai arkadaşı olan Vali Yardımcısı Şenol Esmer’in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

VALİ ÇİÇEK'TEN AÇIKLAMA

Vali Çiçek paylaşımında, "Kayseri Vali Yardımcımız, mesai arkadaşım Sayın Şenol Esmer geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Uzun yıllar boyunca devletimize ve milletimize büyük bir özveriyle hizmet eden Sayın Vali Yardımcım; görev anlayışı, çalışkanlığı, tevazusu ve örnek kişiliğiyle mülki idare camiamızda ve Kayseri’mizde saygın bir yer edinmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve mülki idare camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir kurultay çıkışı da İnce'den: "CHP'yi kaostan ancak bu kurtarır"Bir kurultay çıkışı da İnce'den: "CHP'yi kaostan ancak bu kurtarır"
Konya'da uyuşturucu operasyonu! TutuklandıKonya'da uyuşturucu operasyonu! Tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den gelen ihbar Türkiye'deki istismarı ortaya çıkardı

ABD'den gelen ihbar Türkiye'deki istismarı ortaya çıkardı

Trump 'öldürüldü' diyerek operasyon görüntülerini paylaştı! "Hızlı ve ölümcül bir saldırı"

Trump 'öldürüldü' diyerek operasyon görüntülerini paylaştı! "Hızlı ve ölümcül bir saldırı"

ABD sürprize izin vermedi! Paraguay'ı farklı geçti

ABD sürprize izin vermedi! Paraguay'ı farklı geçti

Vajinal bölge kremini yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı

Vajinal bölge kremini yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı

İslam Memiş ile Şamil Tayyar birbirine girdi!

İslam Memiş ile Şamil Tayyar birbirine girdi!

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.