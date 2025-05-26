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Kahvaltı organizasyonu felaketle sonuçlandı! Beton kemer yıkıldı altında kalan doktor öldü, eşi yaralandı

İzmir Menemen'de kahvaltı organizasyonu faciaya dönüştü. Bir düğün salonundaki kahvaltı organizasyonu sonrası dekoratif beton kemer yıkıldı. Enkazın altında kalan doktor hayatını kaybederken eşi yaralandı. Düğün salonu sahibi gözaltına alındı.

Kahvaltı organizasyonu felaketle sonuçlandı! Beton kemer yıkıldı altında kalan doktor öldü, eşi yaralandı

İzmir'in Menemen ilçesinde feci bir olay meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yahşelli Mahallesi'nde bir anaokulunun kahvaltı organizasyonu sonrasında düğün salonunun dekoratif beton kemeri yıkıldı.

EŞİYLE BİRLİKTE ENKAZIN ALTINDA KALDI!

35 yaşındaki Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler Baltacı enkazın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ve AFAD ekiplerince yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak, Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ, EŞİ AĞIR YARALI!

Buradaki tedavilerinin ardından İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen çiftten Mehmet Fatih Baltacı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eşi Baltacı'nın ise aynı hastanede tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Öte yandan Mehmet Fatih Baltacı'nın İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde doktor olarak görev yaptığı belirtildi.

Jandarma ekiplerince işletme yetkilisi N.C. (50) gözaltına alındı.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Menemen
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