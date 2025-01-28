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  4. Kahvaltı sofranızdan eksik etmeyin! Alzheimer'a karşı doğal kalkan: Hafızayı güçlendiriyor!

Kahvaltı sofranızdan eksik etmeyin! Alzheimer'a karşı doğal kalkan: Hafızayı güçlendiriyor!

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Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
28.01.2025 09:47
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Pek çok besin değerini bünyesinde barındıran yumurta kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden biri. Yumurta tüketiminin faydaları da saymakla bitmiyor. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, yumurta tüketiminin Alzheimer hastalığının önlenmesine yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, yumurta tüketiminin hafızayı güçlendirdiğini ve Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltmada yararlı olabileceğini ifade etti.

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, yumurta tüketiminin sadece vücut sağlığı için değil, aynı zamanda zihinsel işlevlerin korunmasında da önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koyuyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, Alzheimer hastalığı ve yumurta tüketimi arasındaki ilişkiyi değerlendirdi. Yumurtanın beyin sağlığı üzerindeki faydaları dikkat çekti.

ALZHEIMER HASTALIĞINI ENGELLİYOR

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Yumurta tüketiminin beyin sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin bilimsel çalışmaların arttığını belirten Prof. Dr. Hanoğlu, “Son dönemde yapılan araştırmalar, yumurta tüketiminin Alzheimer hastalığının ortaya çıkışını geciktirebileceğini destekliyor. Özellikle yumurtanın içerdiği kolin maddesi, hafızayı ve bilişsel işlevleri destekleyen önemli bir bileşen olarak dikkat çekiyor.” dedi.

DENGELİ BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE ÖNEMLİ

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Yumurtanın sadece tek bir besin olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Hanoğlu, dengeli bir diyetin ve fiziksel aktivitenin yaşlı bireylerde sağlıklı yaşlanma için temel olduğunu ifade etti.

YUMURTA KALBE DE FAYDALI

Geçmişte yumurtanın yüksek kolesterol içerdiği için sağlık açısından olumsuz değerlendirildiğini, ancak günümüzde bu düşüncenin değiştiğini belirten Prof. Dr. Hanoğlu, yumurtanın kalp ve beyin sağlığı açısından faydalı bir besin olduğunu vurguladı.

yumurta

Prof. Hanoğlu, “Yumurta gibi besinlerin bir diyetisyen tarafından planlanmış dengeli bir beslenme programı içinde tüketilmesi önemli. Bunun yanı sıra fiziksel egzersizlerin de eklenmesi gerekiyor. Çünkü bedensel sağlık, zihinsel sağlığı da doğrudan etkileyen önemli bir faktör.” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
yumurta alzheimer
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