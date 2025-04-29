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Kahvaltı yapmak isteyen aile neye uğradığını şaşırdı! Ekmeğin içinden çıkan çiviyi ekiplere teslim ettiler: "Kötü sonuçlar olabilirdi"

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kahvaltı yapmak için zincir marketten ekmek alan aile ekmeğin içinden çıkanla neye uğradıklarını şaşırdı. Ekmeğin içinden çıkan çivi karşısında şoke olan Mehmet Bozar yaşadıklarını anlattı. Bozar, "Sabah kahvaltıda tost yapmak istedik. Ekmeğin ne üstünden ne de altından görmeyeceğimiz şekilde içinden çivi çıktı. Eşim çiviyi yutabilirdi veya kötü sonuçlar olabilirdi" dedi. Aile ekmeğin içinden çıkan çiviyi ise ekiplere teslim etti.

Kahvaltı yapmak isteyen aile neye uğradığını şaşırdı! Ekmeğin içinden çıkan çiviyi ekiplere teslim ettiler: "Kötü sonuçlar olabilirdi"

Reyhanlı ilçesi Yenimahalle’de yaşayan Mehmet Bozar ve ailesi sabah kahvaltısı yapmak istediği esnada başlarına talihsiz bir olay geldi. Zincir marketten alınan ekmeğin içerisinden inşaat çivisi çıktı.

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ÇİVİYİ GELEN EKİPLERE TESLİM ETTİ

Ekmeğin içerisinde inşaat çivisinin gözükmediğini ifade eden Mehmet Bozar, yaşananlara tepki gösterdi. Durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü arayarak ihbarda bulunan ihbar eden Bozar, kısa sürede bölgeye gelen ilçe tarım ekiplerine çiviyi teslim etti.

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"TOST YAPMAK İSTEDİK, EKMEĞİN İÇİNDEN ÇİVİ ÇIKTI"

Eşinin yemek yediği esnada ekmeğin içerisinden inşaat çivisi çıktığını ifade eden Mehmet Bozar, "Geçen cumartesi çocuğu zincir marketlerden birine gönderdim. Sabah kahvaltıda tost yapmak istedik. Ekmeğin ne üstünden ne de altından görmeyeceğimiz şekilde içinden çivi çıktı" dedi.

"EŞİM ÇİVİYİ YUTABİLİRDİ VEYA KÖTÜ SONUÇLAR OLABİLİRDİ"

Bozar daha sonra ise "Eşim tostu yemek isterken inşaat çivisi ağzına geldi. Çiviyi çıkartıp yetkililere teslim ettik. Yetkililerden gerekenin yapılmasını istiyorum. İnşaat çivisi çıktı. Çivinin üzerinde dikkatli bakılınca hamurun yapışıp pişmiş vaziyetteydi. Yetkililer benden çiviyi ve ekmeği istediler. Ben Tarım Müdürlüğüne teslim ettim. Eşim çiviyi yutabilirdi veya kötü sonuçlar olabilirdi. Allah’tan eşim çiviyi yutmadan fark edip çıkarttı" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay ekmek çivi
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