Özellikle Türkiye’de çay ve kahve içmek bir gelenek haline geldiği ve böyle kabul edildiği için kendine has usulleri ve adapları bulunmaktadır. Misafir geldiği zaman çay ve kahve ikram etmek de sosyal etkinliklerin bir parçasıdır. Eş dost arkadaş bir araya gelmek için çay ya da kahveyi bahane eder en güzel sohbetlere ve hasreti giderilen özel anlara çaylar kahveler eşlik eder.

Çay ikramının da kahve ikramının da Türk kültüründe ayrı ayrı adapları bulunmaktadır. Örnek olarak çay ikramı adabında misafir geldiği zaman misafirlere genel olarak çaydanlıkta taze demlenmiş çay ikram edilir. İkram edilecek çay ince belli bardaklarda sunulur ve mutlaka afiyet olsun dilekleri ile ikram yapılır. Aynı şekilde kahve adabı da Türk kültüründe oldukça önemli kabul edilmektedir. Türk kahvesi bu kahveye özel olarak kullanılan özel fincanlarda sunulmaktadır.

Sade, şekerli, az şekerli Türk kahvesi türleri bulunan Türk kahvesi ikram edilmeden önce misafire hangisini istediği sorulduktan sonra taze taze hazırlanır. Ayrıca kahve ikramının ardından fincanların dibinde kalan kahve ile fal bakmak da kahve sohbetlerinin bir parçası olarak kabul edilir. Her insan kahve telvesi ile geleceğin görülemeyeceğini ve gelecekten haber verilemeyeceğini bilse de kahve falı Türk kültüründe hoş sohbetlerin bir tür tamamlayıcısı gibi kabul edilmektedir.

Kahve fincanının altına neden tabak konur?

Hem çay bardakları hem de kahve fincanları daima tabak ile birlikte servis ve ikram edilmektedir.

Kendine has fincanları, ikram adabı, içme usulü bulunan Türk kahvesi her ne kadar günümüzde eskisi kadar olmasa da mutlaka fincan altılığı ile birlikte servis edilir. Geleneksel olarak kahve fincanının altında tabak bulunmasının birden fazla nedeni olduğu kabul edilir.

İlk neden fincanın iki el ile elleri yakmadan tutulabilmesini ve içmeye devam ederken ellerin dinlendirilmesini sağlamaktır. Özellikle kulpu olan Türk kahvesi fincanları için fincanın kulpu varsa bir elle kulp diğer el ile de fincanın altı tutulur.

İkinci nedene göre de Türk kahvesi fincanın altında yer alan tabak bir anlamda bardak altlığı gibi işlev görür. Bu sayede fincanın ısısı fincanın konacağı sehpaya ya da masaya zarar veremez. Tüm bunlar dışında Türk kahvesinin fincanlarının altında yer alan fincan tabaklarının bir anlamı ve işlevi daha bulunmaktadır.

Türk kahvesi tutkunlarının iyi bildiği gibi Türk kahvesi içtikten sonra fincanı tabağa kapatmak ve biraz soğumasını bekledikten sonra açarak fincan dibinde şekiller oluşturan telveleri yorumlayarak fal bakmak bir tür adet haline gelmiştir. Bu anlamda fincan tabağı fal kapatmak için de kullanılmaktadır.