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Kahve içip gittiler, helallik notu ve 100 lira bıraktılar

kadir.gunduz kadir.gunduz
30.03.2025 12:11
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Tokat'ta bir kahvehaneye gelen çift, işletme sahibini bulamayınca kendi kahvelerini yapıp içti. Ardından masaya 100 lira ve 'hakkınızı helal edin' yazılı not bırakan çift, kahvehaneden ayrıldı.

Kahve içip gittiler, helallik notu ve 100 lira bıraktılar

Behzat Bulvarı'nda kahvehane işleten Hasan Zafer Demirkol, öğleden sonra, ramazan ayı nedeniyle gündüzleri sadece vatandaşların istirahat etmesi ve dinlenmesi nedeniyle kapılarını açık tuttuğu iş yerine geldi. Demirkol, peçete üzerine yazılmış bir not ve üzerinde 100 TL parayı masa üzerinde buldu. Bunun üzerine iş yeri güvenlik kamerasını inceleyen Demirkol, bir erkek ve bir kadının kahvehaneye girdiğini, ocak başına geçen kadının Türk kahvesi yaparak içtiklerini, not yazıp bıraktıklarını gördü.

BÖYLE BİR OLAY İLK DEFA BAŞIMIZA GELDİ

Hasan Zafer Demirkol, "Emsaline zor rastlayacağımız bir olay geldi başımıza. Ramazan dolayısıyla biz iftara kadar kapalıyız. Ama kapılarımız 'vatandaşımız otursun, sohbet etsin, abdestini alıp camiye gitsin' diye sabah saat 09.00'da açıyoruz. Bugün öğleden sonra kıraathaneme geldiğim zaman bir not ve para ile karşılaştım. Vatandaşlar sanırım yolcular. Kıraathaneye girip kendileri ocağa geçerek kahve yapmışlar, sularını içmişler, bize de not ve kahvenin parasını bırakıp gitmişler. Notta ise 'Abi, yolcuyuz geldik kimseyi bulmadık. Kendimize 2 kahve yaptık. 2’de su aldık. Biraz da termosumuza su koyduk. Hakkınızı helal edin’ diye bir not yazmışlar ve üzerine de 100 lira para bırakmışlar. Daha sonra güvenlik kamerasında izledik. Bir erkek ile bir kadın aynı notta yazdığı gibi kahvelerini yapıp, içip yollarına devam etmişler. Bu olayda bizi şaşırttı" dedi.

(DHA)

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Tokat
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