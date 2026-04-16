Kahvede ikram edilen içeceği içtikten sonra, soyuldu iddiası!

70 yaşındaki besici İdris Aktaş, kahvede içtiği içeceğin ardından fenalaştığını ve bu süreçte evine giren şüphelilerin yaklaşık 400 bin liraya yakın parasını çaldığını belirtti. 4 şüpheliden ikisi Yunanistan’a kaçarken yakalandı.

Silivri’nin Yolçatı Mahallesi’nde hayvancılıkla geçimini sağlayan 70 yaşındaki İdris Aktaş, hafta sonu sattığı kurbanlıklardan aldığı kaporaları pazartesi günü bankaya yatırmayı planladığını, ancak pazarı pazartesiye bağlayan gece soyulduğunu iddia etti.

Olayla ilgili 4 şüpheliden 2’si tutuklanırken, diğer 2 şüpheli Yunanistan’a kaçarken yakalandı.

KAHVEDE İÇTİĞİ İÇECEK SONRASI YOĞUN UYKU HALİ YAŞADIĞINI BELİRTTİ!

Kendi anlatımına göre köy kahvesine giderek iki çay içen Aktaş, ardından kendisine ikram edilen kahveyi içtiğini ve kısa süre sonra yoğun uyku hali yaşamaya başladığını ifade etti. Çiftliğine döndükten sonra hiçbir şeyi hatırlamadığını belirten Aktaş, yaklaşık 14 saat boyunca kendinde olmadığını ileri sürdü.

Aktaş, cebinde Türk lirasının yanı sıra döviz de bulunduğunu, toplamda yaklaşık 400 bin liraya yakın parasının çalındığını iddia etti. Sabah saatlerinde kendisine ulaşamayan yakınlarının çiftliğe gelmesiyle durumun ortaya çıktığını kaydeden Aktaş, ardından hastaneye kaldırıldığını söyledi.

CAMDAN GİRDİLER İDDİASI

İdris Aktaş, şüphelilerin çiftliğe pencereyi zorlayarak girdiğini öne sürdü. Olayın ardından cam ve çerçevede hasar oluştuğunu belirten Aktaş, evde üzerindeki para ve değerli eşyaların alındığını ifade etti.

Yaşadığı mağduriyetin yalnızca maddi kayıpla sınırlı olmadığını vurgulayan Aktaş, kalp hastası olduğunu, olay sonrası günlerce yemek yiyemediğini ve büyük bir psikolojik sarsıntı yaşadığını dile getirdi.

"BİZ KİME GÜVENECEĞİZ"

Yıllardır aynı köy kahvesine gittiğini ve çevresindeki insanları çocukluklarından beri tanıdığını söyleyen Aktaş, yaşananların kendisini derinden sarstığını belirtti. Köy yaşamında güven duygusunun ağır yara aldığını ifade eden Aktaş, adalete güvendiğini ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını söyledi.

JASAT KAPSAMLI İNCELEME YÜRÜTÜYOR

Aktaş, jandarma ve JASAT ekiplerinin olay sonrası kapsamlı inceleme yürüttüğünü, çok sayıda güvenlik kamerasının incelendiğini söyledi.

Olayla ilgili 4 şüpheliden ikisi tutuklanırken, diğer iki şüpheli de İpsala’da Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

