Kahverengi pirincin faydaları nelerdir? Kahverengi pirinç neye iyi gelir?

Kahverengi pirinç, tam tahıl grubuna ait olan bir besin kaynağıdır. Beyaz pirince göre daha az işlenmiş olması ve doyurucu olması sebebiyle sıklıkla tercih edilmektedir. Özellikle dengeli beslenmek isteyen ve formuna dikkat etmek isteyen kişiler öğünlerinde bu besine yer vermelidirler.

Kahverengi pirincin faydaları nelerdir?

Pirinç çeşitleri içerisinden en zararsız pirincin kahverengi pirinç olduğu düşünülmektedir. Beyaz pirince oranla daha az işlem gördüğü için içerisinde bulunan mineral, vitamin ve lif oranı oldukça fazladır. Bu yüzden sağlıklı bir beslenme rutini oluşturmak isteyen kişiler pirinç ile bir yemek yapacaksa kahverengi pirinci tercih etmeleri daha doğru olacaktır.

Kahverengi pirincin insan vücuduna pek çok faydası bulunmaktadır. Kahverengi pirinç faydaları genel olarak şu şekildedir:

Kahverengi pirincin lif oranı oldukça yüksektir. Lif, sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışması için gerekli olan besin içeriklerindendir. Kahverengi pirinç, diğer pirinç çeşitlerine göre lif oranı en yüksek olan pirinç çeşididir.

Kahverengi pirinç yüksek lif oranına sahip olduğu için midede daha uzun süre kalır yani uzun süreli tokluk hissi verir. Bu da özellikle kilo vermek veya kilosunu korumak isteyen kişiler için büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Kahverengi pirinç ne işe yarar sorusuna verilebilecek en güzel cevaplardan biri B vitamini açısından oldukça zengin olmasıdır. B vitamini, sinir sistemi sağlığında ve stresle baş etmede oldukça önemli bir rol oynamaktadır.

Kahverengi pirinç beyaz pirince göre kan şekerini yavaş ve dengeli olarak yükseltir. Yani kan basıncının düzenlenmesinde önemi bir rol oynamaktadır. Bu yüzden diyabet hastaları için tercih edilebilecek besin kaynaklarından biri olarak değerlendirilebilmektedir.

Kahverengi pirinç magnezyum, potasyum ve antioksidan içerdiği için kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Kahverengi pirinç, glütensiz bir tahıldır. Bu yüzden glüten hassasiyeti olan bireyler ve çölyak hastaları için güvenli bir besin kaynağı olarak görülmektedir.

Kahverengi pirincin zararları nelerdir?

Kahverengi pirinç ne işe yarar konusunun yanında kahverengi pirincin zararı olup olmadığı da merak edilen bir konudur.

Her yiyecekte olduğu gibi kahverengi pirincin de fazla tüketimi insan vücudunda bazı olumsuz etkilere sebep olabilmektedir.

Kahverengi pirincin zararları arasında şunlar bulunmaktadır:

Kahverengi pirinç yüksek lif oranına sahip olduğu için bağırsakları ile ilgili problemi olan kişilerde gaz ve şişkinlik gibi olumsuz etkilere sebep olabilir.

Kahverengi pirincin içerisinde toprakta ve suda bulunan arsenik adı verilen ağır bir metal bulunabilmektedir. Bu yüzden normalden daha fazla alındığında kalp hastalıkları ve sinir sistemi hastalıkları gibi sağlık problemlerine yol açabilmektedir.

Kahverengi pirinç, lif açısından çok zengin bir besindir. Fakat bunun yanında içeriğinde fitik asit (fitrat) adı verilen bir madde bulunmaktadır. Bu madde vücutta kalsiyum, demir ve çinko gibi bazı minerallerinin emiliminin azalmasına sebep olabilmektedir. Bu yüzden kahverengi pirinci uzun süre ve fazla miktarda tüketmemek gerekmektedir.

Pek yaygın olmasa da bazı kişilerde pirinç alerjisi olabilmektedir. Ciltte döküntü, kaşıntı ve solunum problemi gibi belirtiler görüldüğünde kahverengi pirinç tüketimi derhal durdurulmalı ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Kahverengi pirinç her ne kadar sağlıklı bir besin olsa da kişinin sağlık durumuna ve tüketim miktarına göre bazı olumsuzluklara sebep olabilmektedir. Bu yüzden eğer bir rahatsızlığınız varsa uzman bir doktora danışılmalıdır. Bildiğiniz herhangi bir rahatsızlığınız olmasa da yine de dikkatli ve dozunda kullanılmalıdır.

Kahverengi Pirinç Nerelerde Kullanılır?

Kahverengi pirincin kullanım alanı beyaz pirinç ile hemen hemen aynıdır. Yani beyaz pirinçle yaptığınız her yemek için kahverengi pirinç de kullanabilirsiniz.

Kahverengi pirincin kullanım alanları genel olarak şu şekildedir: