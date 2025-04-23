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Kakava ne demek, Kakava Şenlikleri nedir? Kakava Şenlikleri ne zaman olur, nerede kutlanır?

Anadolu topraklarında çok eski tarihlere dayanan ve bazıları bugüne de ulaşmayı başarmış birçok adet, gelenek şenlik ve eğlence bulunur. Bu gelenekleri yaşatmak hem nesilden nesile aktarılmasını sağlamak hem de insanlar arasındaki ilişkiyi pekiştirmek için son derece önemli görülür.

Kakava ne demek, Kakava Şenlikleri nedir? Kakava Şenlikleri ne zaman olur, nerede kutlanır?
Ferhan Petek

Kökeni Anadolu topraklarına dayanan birçok gelenek, şenlik ya da adet uzun yıllar boyunca bir arada yaşayan farklı kültürlerin kaynaşması ve çeşitli etnik kökenli toplulukların birbirleri ile uyum sağlaması sonucunda yerleşmiştir. Bunlardan biri de adı çok az duyulsa da bazı bölgelerde hâlâ yaşatılan kakava geleneğidir.

Kakava ne demektir? Kakava Şenlikleri nedir?

Kakava kelime anlamı olarak silah ve savaş gürültüsü olarak açıklanmaktadır. Bir Roman ya da Çingene geleneği olarak bilinmektedir. Özelikle Anadolu topraklarında yapılan bu kutlama günümüzde birçok bölgede hâlâ yaşatılmaktır. Çingene inanışına göre Kakava, Ön Asya ve Mısır’a dayanan bir inanç olarak kabul örmüştür.

Bu isim şenliklere de adını vermiştir ve Kakava Şenlikleri her yıl belli topluluklarca ve belli bölgelerde kutsal kabul edilen tarihlerde yapılır. Mayıs ayına denk gelen ve köklü bir tarihçesi bulunan Kakava Şenlikleri her yıl 5 ve 6 mayısta özellikle Edirne, Kırklareli başta gelmek üzere birçok bölgede kutlanır.

Kakava Şenlikleri ne zaman olur?

Kakava Şenlikleri ya da bazı bölgelerde bilinen adı ile Tencere Bayramı, her yıl mayıs ayında 5 ve 6 Mayısta yapılır. Bu tarihin seçilmesinin nedeni bir inanca dayanmaktadır. Buna göre firavun, Çingene halkına zulmetmiştir ve halk kaçmıştır.

Onların peşinden giden Firavun ile askerleri suda boğulup ölür. Geride kalan kişiler ise önemli bir kişinin gelip onları kurtaracağına inanır. O tarih de 6 mayıs olarak belirlenmiştir. Bu yüzden Kakava Şenlikleri her yıl bu tarihte gerçekleştirilir.

Kakava Şenlikleri nerede kutlanır?

Her yıl düzenli olarak kutlanan Kakava Şenlikleri ülkemizde Edirne ve Kırklareli ile birlikte birçok batı şehrinde kutlanmaktadır. Kutlamalar belediye başkanları ve vali tarafından desteklenen uluslararası bir festival halini de almıştır. Ayrıca her yıl Edirne’de bu şenliklerin bir parçası olarak geleneksel yağlı güreş turnuvaları da düzenlenmektedir.

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