Kalbinde Dimensity 9400+ var: Vivo X200T tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Akıllı telefon üreticileri, yeni ürünlerini tanıtmayı sürdürüyor. Bu kez Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, X200T adını verdiği yeni akıllı telefonuyla sahneye çıkmış durumda. Telefon özellikleri ile dikkat çekiyor. Gelin Vivo X200T'nin fiyatına ve özelliklerine yakından bakalım.

VIVO X200T'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Vivo X200T, amiral gemisi sınıfında bir telefon olarak konumlanıyor. Hem IP68 hem de IP69 toz ve su koruması sunan telefon, 6.67 inçlik ZEeiss Color Master 10-bit AMOLED panel kullanıyor. Schott cam ile korunan bu ekran, 120 Hz yenileme hızına ulaşabiliyor. Bu noktada Vivo X200T'nin ekranının 5.000 nit tepe parlaklığa ulaşabildiğini belirtelim.

Daha önce de söylediğimiz gibi, X200T'nin kalbinde 3 nm üretim sürecinden çıkan MediaTek Dimensity 9400+ işlemcisi yer alıyor. Bu işlemciye 12 GB LPDDR5X RAM ve modele göre 256 GB ya da 512 GB UFS 4.1 depolama alanı eşlik ediyor. Telefon kutusundan Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile çıkarken, Vivo 5 yıl işletim sistemi güncellemesi ve 7 yıl güvenlik güncellemesi sunacağının sözünü veriyor.

VIVO X200T'NİN KAMERA ÖZELLİKLERİ

X200T kamera özellikleri konusunda arka tarafında üçlü 50 MP Zeiss kamera sistemine yer veriyor. Bu sistemde:

50MP 1/1.56 inç LYT702 sensörlü geniş açılı ana kamera

50MP 1/2.76 inç JN1 sensörlü, otomatik odaklamalı 15mm ultra geniş açılı kamera

50MP 1/1.95 inç LYT600 sensörlü, 70mm f/2.57 diyafram açıklığına sahip 3x optik zoom yapabilen telefoto kamera yer alıyor.

Vivo X200T'nin ön tarafında ise 32MP KD1 1/3.44 inç sabit odaklı f/2.0 selfie kamerası bulunuyor.

VIVO X200T'NİN BATARYA VE ŞARJ ÖZELLİKLERİ

X200T'nin içinde 90W kablolu ve 40W kablosuz şarj desteğine sahip 6.200mAh kapasiteli, üçüncü nesil yarı katı hal Silikon Anot batarya bulunuyor. Vivo X200T ayrıca bypass şarj özelliğini de destekliyor. Bu özelliğin telefon ağır yük altındayken hem telefonun hem de bataryanın yıpranmasını önlediği belirtiliyor.

VIVO X200T'NİN FİYATI NE KADAR? VIVO X200T'NİN FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

Hindistan'da piyasaya sürülen vivo X200T, Stellar Black ve Seaside Lilac renk seçenekleriyle geliyor. Telefon, 12/256GB ve 12/512GB konfigürasyonlarıyla satışa sunuluyor. Ülkede çeşitli satış noktalarından temin edilebilen cihazın fiyatları şu şekilde: