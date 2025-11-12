HABER

Kalbine yenik düşen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Uğur Özdamar, memleketi Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kalbine yenik düşen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli iken mesai çıkışı evine döndüğü sırada kalp krizi geçiren Özdamar, hayatını kaybetti. Özdamar’ın cenazesi, kara yolu ile toprağa verilmek üzere memleketi Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesine getirildi. Özdamar için Büyük Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Özdamar’ın ailesi ve yakınları ile Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Kazımkarabekir İlçe Kaymakam Mücahit Zıvlak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Uğur Özdamar, ilçe mezarlığında dualarla defnedildi.

