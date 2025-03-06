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  4. Kaldığı otelde intihar etti: Cansız bedeni çalışanlar buldu

Kaldığı otelde intihar etti: Cansız bedeni çalışanlar buldu

06.03.2025 16:28
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Şanlıurfa'da bir otelde konaklayan genç, kaldığı odada intihar etti.

Kaldığı otelde intihar etti: Cansız bedeni çalışanlar buldu

Olay, Haliliye ilçesi İpekyolu üzerinde bulunan bir otelde yaşandı. İddiaya göre, otelin 4'üncü katındaki odada konaklayan Umut Can H. (22), henüz bilinmeyen bir nedenle intihar etti. Bir süre haber alınamayan gencin odasına bakan otel çalışanları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri odada inceleme yaptı. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından gencin cesedi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İntihar
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