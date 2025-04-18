HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kaldırım işgaline karşı denetimleri sürdürüyor

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kızılay Meydanı’nda kaldırımları işgal ederek yaya geçişini engelleyen esnafları uyardı. Kurallara uymayan esnaflara ise cezai işlem uygulandı.

Kaldırım işgaline karşı denetimleri sürdürüyor

Zabıta ekipleri, şehir merkezinde kaldırım işgallerine karşı denetimlerini sürdürüyor. Son olarak Cedidiye Mahallesi Kızılay Meydanı’nda gerçekleştirilen çalışmalarda, iş yerlerinin kaldırım üzerine ürünlerini koyarak yaya geçişini engellediği tespit edildi.
Yapılan denetimlerde, kaldırımı işgal eden esnaflar tek tek uyarılarak ürünlerini kaldırmaları sağlandı. Kurallara uymamakta ısrar eden işletmelere ise cezai işlem uygulandı. Ayrıca iş yerlerinin ön cephelerine izinsiz şekilde çekilen bez, branda gibi görüntü kirliliğine sebep olan materyaller de zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.
Denetim kapsamında 6 esnafa toplamda 17 bin 718 TL idari para cezası kesildi. Zabıta ekipleri, vatandaşların kaldırımları güvenli bir şekilde kullanabilmesi adına denetimlerin artarak devam edeceğini vurgulanarak, esnaflara kurallara uymaları çağrısında bulunuldu.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Darende’de sazlık yangınıDarende’de sazlık yangını
Dikkat çeken 'diploma' çıkışıDikkat çeken 'diploma' çıkışı

Anahtar Kelimeler:
Zabıta Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında en düşük emekli aylığı için rakam verdi...

Canlı yayında en düşük emekli aylığı için rakam verdi...

Buyursun gelsin, ön kapıdan da yan kapıdan da görüşürüz

Buyursun gelsin, ön kapıdan da yan kapıdan da görüşürüz

Kritik ziyaretlerin sebebi belli oldu! Masada iki konu varmış

Kritik ziyaretlerin sebebi belli oldu! Masada iki konu varmış

Bakan Fidan'dan çok net İsrail uyarısı! "Jetlerimiz karşılaşabilir"

Bakan Fidan'dan çok net İsrail uyarısı! "Jetlerimiz karşılaşabilir"

Savaş hazırlığını TV'de ifşa ettiler! 9 ABD uçağı iniş yaptı

Savaş hazırlığını TV'de ifşa ettiler! 9 ABD uçağı iniş yaptı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.