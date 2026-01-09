HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kale beyaza büründü

Denizli’nin Kale ilçesinde gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, ilçeyi kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.

Kale beyaza büründü

Denizli’nin Kale ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun olarak görülen kar yağışı, ilçe merkezinde de kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıkları düşerken, vatandaşlar uzun süredir beklenen karın sevincini yaşadı. Belediye ekipleri ilçede olası olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, kar yağışının aralıklarla devam edebileceği belirtildi.

Kale beyaza büründü 1

Kale beyaza büründü 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Casperlar suç örgütüne operasyon! Çok sayıda şüpheli için gözaltı kararıCasperlar suç örgütüne operasyon! Çok sayıda şüpheli için gözaltı kararı
Bolu Dağı’nda sis ve hafif kar yağışı etkili oluyor: Görüş mesafesi 30 metreye düştüBolu Dağı’nda sis ve hafif kar yağışı etkili oluyor: Görüş mesafesi 30 metreye düştü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.