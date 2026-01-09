Kale beyaza büründü

Denizli’nin Kale ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun olarak görülen kar yağışı, ilçe merkezinde de kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıkları düşerken, vatandaşlar uzun süredir beklenen karın sevincini yaşadı. Belediye ekipleri ilçede olası olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, kar yağışının aralıklarla devam edebileceği belirtildi.
