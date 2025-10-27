Kalkınma ajansı nedir, hangi görevleri yürütür?

Bölgesel kalkınma, bir ülkenin farklı bölgelerinde sosyal ve ekonomik yapının iyileştirilmesi ile mevcut kaynakların etkin olarak dağıtılmasına, sosyal ve ekonomik bütünleşmenin sağlanabilmesine ve bölgeler arasındaki refah seviyesinin artmasına imkan sağlamak amacı ile uygulanan bir tür stratejidir. Bu strateji doğrultusunda ise bölgeler arası eşitsizliklerin ortadan kaldırılabilmesi için çeşitli uygulamalar geliştirilmiştir.

Kalkınma ajansı nedir?

Kalkınma ajansı, bir ülkedeki bölgelerin arasındaki eşit olmayan durumların azaltılabilmesi, bu sayede bölgesel kalkınmanın sağlanabilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kapsamında çalışmalar yürütme yetkisine sahip olan özel kamu kuruluşlarına verilen isimdir. Bu ajansların başat ve ortak görevi, özel sektör ve kamu alanında bunlarla birlikte sivil toplum kuruluşları da dahil edilerek bu kurumlar arasında iş birliğinin desteklenmesi ile çeşitli uygulamalar gerçekleştirmek yer almaktadır.

Yatırım destek ya da yatırım teşviki bir bölgenin ya da bir ülkenin ekonomik anlamda büyümesini ve gelişmesini destekleyebilmek amacı ile yatırımcılara türlü teşviklerin verilmesinin sağlandığı bir tür uygulama olarak tanımlanmaktadır. Bu yatırım teşvikleri genel olarak vergi indirimleri, finans destekleri, vergi muafiyetleri, altyapı imkanları ve diğer çeşitli teşvikler olarak uygulanabilmektedir.

Kalkınma ajansı hangi görevleri yürütür?

Görevleri, 2018 tarihli 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin doğrultusunda düzenlenmiş olan kalkınma ajanslarının yetkileri de yine Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenmiştir. Buna göre kalkınma ajanslarının yürüttüğü görevler şunlardır: