Kalkınma ajansı nedir, hangi görevleri yürütür?

Bir ülkenin ekonomik ve toplumsal yapısını geliştirmek, gelişmiş ve çağdaş olarak kabul edilen ülkelere yetişmek gibi eylemleri kalkınma olarak tanımlanır. Ülkenin türlü bölgelerinde ekonomik ve sosyal yapının iyileştirilmesi, kaynakların etkin olarak dağıtılması gibi faaliyetler ise bölgesel kalkınma uygulamalarına örnektir.

Ferhan Petek

Bölgesel kalkınma, bir ülkenin farklı bölgelerinde sosyal ve ekonomik yapının iyileştirilmesi ile mevcut kaynakların etkin olarak dağıtılmasına, sosyal ve ekonomik bütünleşmenin sağlanabilmesine ve bölgeler arasındaki refah seviyesinin artmasına imkan sağlamak amacı ile uygulanan bir tür stratejidir. Bu strateji doğrultusunda ise bölgeler arası eşitsizliklerin ortadan kaldırılabilmesi için çeşitli uygulamalar geliştirilmiştir.

Kalkınma ajansı nedir?

Kalkınma ajansı, bir ülkedeki bölgelerin arasındaki eşit olmayan durumların azaltılabilmesi, bu sayede bölgesel kalkınmanın sağlanabilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kapsamında çalışmalar yürütme yetkisine sahip olan özel kamu kuruluşlarına verilen isimdir. Bu ajansların başat ve ortak görevi, özel sektör ve kamu alanında bunlarla birlikte sivil toplum kuruluşları da dahil edilerek bu kurumlar arasında iş birliğinin desteklenmesi ile çeşitli uygulamalar gerçekleştirmek yer almaktadır.

Yatırım destek ya da yatırım teşviki bir bölgenin ya da bir ülkenin ekonomik anlamda büyümesini ve gelişmesini destekleyebilmek amacı ile yatırımcılara türlü teşviklerin verilmesinin sağlandığı bir tür uygulama olarak tanımlanmaktadır. Bu yatırım teşvikleri genel olarak vergi indirimleri, finans destekleri, vergi muafiyetleri, altyapı imkanları ve diğer çeşitli teşvikler olarak uygulanabilmektedir.

Kalkınma ajansı hangi görevleri yürütür?

Görevleri, 2018 tarihli 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin doğrultusunda düzenlenmiş olan kalkınma ajanslarının yetkileri de yine Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenmiştir. Buna göre kalkınma ajanslarının yürüttüğü görevler şunlardır:

  • Yerel yönetimler tarafından yapılan planlama çalışmalarında teknik destek sağlamak
  • Bölgelerin planlamalarının ve programlarının uygulanmasını sağlayan etkinliklere ve projelere destek olmak, bu kapsamda desteklenen tüm projelerin uygulama süreçlerini takip etmek, değerlendirmek ve bunların sonuçlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bildirmek
  • Bölgede yer alan kamu, özel kesim ile sicil toplum kuruluşları tarafından yürütülmekte olan ve bölgenin planları ve programları bakımından önemli olarak kabul edilen tüm projelerin takibini yapmak
  • Bölge adına planlanan gelişim hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak kamu özel ve sivil toplum kurumları arasında iş birliği sağlayabilmek
  • Bölge ile ilgili olan tüm planlamaların ve projelerin takibini yapmak
  • Bölgenin olanaklarını ve kaynaklarını tespit etmek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabetin gücünü arttırmaya dair araştırmalar yapmak ve yaptırmak
  • Üretim, yönetim, tanıtım, teknoloji, finansman, pazarlama gibi konularda ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği sağlamak
  • Küçük ve orta ölçekli olan işletmeleri faaliyetlerinde desteklemek
  • Kalkınma ajansı etkinlikleri, ajansla ilgili çeşitli hususlar ve ajansın mali yapısı gibi konuların güncel olarak yayınlanacağı bir internet ağı kurmak
Anahtar Kelimeler:
Kalkınma Bakanlığı
