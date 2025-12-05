Bazı kişileri çoğu zaman tedirgin eden uçaklar aslında dünyadaki en güvenli ulaşım aracı olarak kabul edilmektedirler. Havaalanlarının güvenliği, ücretler, bilet uygulamaları, depolama alanlarının kapasiteleri, havaalanına varış süreci gibi birçok detay uçaklar için son derece önemlidir. Çeşitli tasarımlar sadece uçaklara özeldir ve uçaklar en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş olan birçok unsura sahiptir. Tüm bu detaylar yolcuların ve mürettebatın can ve mal güvenliğini sağlamak amacı ile düşünülmekte ve uygulanmaktadır.

Örnek olarak binalara, konutlara ya da işyerlerine tasarlanan pencereler dikdörtgen ya da kare biçimindeyken uçakların istisnasız olarak tüm pencereleri oval ve yuvarlak olur. Bu önemsiz gibi görünen detay uçakların bugünkü haline ulaşana kadar yaşadıkları değişim ve gelişimlerde yapılmış önemli ve hayati bir detaydır. Çünkü yuvarlak olan oval biçimdeki pencereler geçmişte yaşanmış olan basınç kaynaklı ölümcül kazalar sonucunda mecburi olarak yapılmış bir uygulamadır.

Birçok protokol uygulanan uçaklarda uçuş esnasında, öncesinde ve sonrasında düşünülmüş olan ve uygulanan tüm ayrıntılar güvenlik amacı taşımaktadır. Normal hayatta ve yerdeyken tuhaf gelen birçok ayrıntı uçaklar için normal ve uygulanması zorunlu kurallardır. Bu gereklilik ve kurallardan biri de iniş ve kakış sırasında kabin ışıklarının karartılması ve kapatılmasıdır.

Kalkış ve inişlerde uçak ışıkları neden karartılır?

İnsan aydınlık ya da yarı aydınlık bir yerden sonra ani bir şekilde karanlığa baktığı zaman odağını ayarlamakta zorluk yaşar. Odaklanma süreci uzun zaman alabilir. Bilim insanlarına göre gözün koni ve çubukları karanlığa odaklanma adapte olma noktasına kadar kademeli aşamalı olarak daha hassas bir hale gelir. Kişinin karanlık ortamda çevresini algılamasına izin vermesi de yarım saati bulabilir.

Uçakların inişi ve kalkışı esnasında kabinde ani bir güç kaybı yaşanması durumunda yolcular hızlı bir biçimde uçaktan çıkartılmak zorunda kalır. Görüşlerinin yeni şartlara henüz uyum sağlamamış olması nedeni ile çıkışlara gitmekte zorluk yaşarlar. Ancak uçuşun en tehlikeli olan kısımlarında kabin ışıklarının karartılması sayesinde yolculara süre tanınmış olur.

Yolcular kalkışta ve inişte uçak ışıkları karartıldığı zaman bir sorun ve tehlike anında gözleri karanlık koşullara daha kolay uyum sağlayabileceği için olası bir tahliye gerekli olan düzen içinde daha güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Hava yolculukları ile ilgili gerekli ve zorunlu prosedürlerden bir olan kalkış ve inişlerde uçak ışıklarının karartılması durumu da diğerleri gibi hayati değer taşımaktadır. Yolcu güvenliğini hedefleyen bu prosedürün açıklaması insanların fiziksel durumu ile ilgilidir. Kabin ışıklarını karartmak, koltukları dik konumda tutmak, iniş ve kalkış için tepsi masalarını katlamak gibi önlemler acil durumlarda yolcuları güvenli bir şekilde tahliye etmeyi sağlamaktadır.

Ayrıca yolcuların hem uçuş sırasında hem kalkış ve iniş sırasında hem de gerektiği durumlarda güvenli bir şekilde uçaktan tahliye edilebilmeleri için alınan başka önlemler de bulunmaktadır. Pencerelerin panjurlarının açık kalması yolcuların uçaktan inmeden önce dışarıdaki manzaraları görmesini sağlar. Ancak bu durum ek olarak acil durum müdahale ekiplerinin bir kurtarma gerekliliği olduğunda kabinin içindeki durumu görmeleri açısından da önemlidir ve bir tür acil durum önlemidir. Uçaklarda uygulanan her bir kuralın güvenlik amacı bulunmaktadır.