Kalori dengesi nedir, nasıl korunur?

Metabolizma, organların işlevlerini tam olarak yerine getirebilmeleri, hücrelerin çalışabilmesi gibi temel süreçler enerji gereksinimi duyar. Bu yüzden kişilerin alacakları kalorinin kaynakları ve miktarları hem genel sağlık açısından hem de yaşam kalitesi bakımından son derece önemli kabul edilmektedir.

Vücuttaki enerji ve kalori dengesi kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. İnsanın hayatta kalabilmesi gün içinde gereksinim duyabileceği enerjiye sahip olabilmesi için bünyesine göre yeteri kadar kalori alması gerekmektedir. Eğer kalori miktarında dengesizlik yaşanırsa kişinin iç organları işlevlerini yerine getiremeyebilir ya da çeşitli sağlık sorunları meydana gelebilmektedir.

Her kişinin günlük alması gereken kalori miktarı ile günlük olarak harcaması gereken kalori miktarı değişiklik gösterebilmektedir. Bu değişkenlikte kişinin günlük yaşamı, çalıştığı iş, yaşı, cinsiyeti gibi durumlar göz önüne alınmalıdır.

Kalori dengesi nedir?

Kalori dengesi, günlük olarak alınan enerjiyle günlük olarak harcanan enerji arasındaki dengeyi ifade etmek için kullanılmaktadır. Kilo kontrolü açısından olduğu kadar genel sağlık bakımından da kalori dengesi son derece önemli kabul edilmektedir. Eğer gün içinde alınan enerji ile gün içinde harcanan enerji kendi içinde dengeli değilse kilo kaybı ya da aşırı kilo alımı gibi farklı durumlar yaşanabilmektedir.

En basit tanımı ile günlük alınan kalori miktarı ile günlük harcanan kalori miktarı arasındaki denge olarak tanımlanan kalori dengesi durumu kilo dengesi anlamına da gelmektedir. Uzman bir diyetisyen hekim eşliğinde kalori hesaplaması yapılarak doktorun verdiği beslenme düzenine göre kilo dengesi ve kalori dengesi korunabilmektedir.

Kalori dengesi nasıl korunur?

Kalori dengesini koruyabilmek ve sağlayabilmek için tüketilen besinlerin miktarlarına göre besin değerlerini de bilmek gerekebilir. Örnek olarak 100 gram beyaz ekmek 238 kaloridir. 1 adet simit ise yaklaşık olarak 300 kalori alımına neden olunacaktır. Belirlenen değerler özellikle hamur işleri için kullanılan unun türüne göre değişiklik de gösterebilmektedir.

Kilo dengesinin aktivite seviyesi ile de yakın ilgisi bulunmaktadır. Örnek olarak düşük aktivite daha çok masa başı işlerde çalışan ve çok az hareket eden kişiler için geçerlidir. Günlük yürüyüş yapanlar ve hafif egzersizleri alışkanlık haline getirenler orta seviyede aktivite içindedir. Düzenli olarak spor yapan kişiler ya da fiziksel olarak çok hareket edilen işlerde çalışanlar ise yüksek aktivite gurubunda değerlendirilmektedirler.

Kalori hesaplamak için kadınlar ve erkeklerde farklı formüller kullanılabilir. Bu formüllere aktivite değerleri de dahil edilir. Hesaplama kişinin hedeflerine göre de ayarlanabilmektedir. Besin türü, miktarı, kişinin hedefi, günlük alması gereken ve günlük olarak harcaması gereken kalori miktarları hesaplanarak genel kalori ve dolayısı ile kilo dengesini koruyabilmek mümkün olabilmektedir.