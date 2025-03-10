Kalp hastalıklarını hızlı tespit edebilen cihaz geliştirildi: “Giyilebilir teknolojilere entegre edilebilir”

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora Programı öğrencisi Çağla Sarvan Cibil, kalp ritim bozukluklarından biri olan Atriyal Fibrilasyonun hızlı ve yüksek doğrulukla tespit edilmesini sağlayan bir cihaz geliştirdi. Yapay sinir ağlarıyla donatılan bu cihaz, hastalık tespitini kısa süre içinde ve yüksek verimlilikle gerçekleştirebiliyor. Geliştirme sürecinde Ege Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’ndan elde edilen Atriyal Fibrilasyon hastalarının verileriyle yapılan testlerde, cihazın ön tanı doğruluğunun yüzde 95’in üzerinde olduğu belirlendi.

“GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLERE ENTEGRE EDİLEBİLİR”

Proje danışmanı Yapay Zeka Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nalan Özkurt, "Önerilen yöntem ve çalışmalar, mühendislik yaklaşımlarını doktor bakış açısı ile birleştirdi. Böylelikle yapılan analizlerin sonuçları anlam kazandı. Yöntem, giyilebilir teknolojilere entegre edilerek, özellikle evde bakım gören yaşlı hastaların yaşam kalitesini artıracak" şeklinde konuştu.

2 PROJE BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Doktora Programı öğrencisi Çağla Sarvan Cibil, danışmanı Yapay Zeka Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nalan Özkurt yürütücülüğünde, Ege Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Şimşek’in katkılarıyla iki proje geliştirdi.

TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında desteklenen "Uzaktan Hasta Takip Cihazları için Dalgacık Dönüşümü ve Derin Öğrenme Tabanlı Kalp Aritmi Tespit Yöntemi ve FPGA Gerçekleşmesi" ve Bilimsel Araştırma Projeleri desteğiyle yürütülen "Evrişimsel Otomatik Kodlayıcı Tabanlı Kalp Aritmi Tespit Sistemi ve FPGA Gerçekleşmesi" projeleri başarıyla tamamlandı.

BİYOMEDİKAL SİNYALLER DAHA HIZLI ANALİZLER OLACAK

Bu projeler sonucunda "Biyomedikal Sinyaller için Temel Dalgacık Üretim Yöntemi ve Biyomedikal Sinyaller için Bir Cihaz" başlıklı patent başvurusu gerçekleştirildi. Patent kapsamında sunulan yenilikçi sinyal işleme yöntemi sayesinde biyomedikal sinyaller daha hızlı ve verimli analiz edilebilecek, yapay zeka teknikleriyle desteklenerek hastalık tespitinde yüksek başarı sağlayabilecek.

KALP HASTALIĞINI HIZLI TESPİT EDEBİLECEK CİHAZ

Projenin farklı bir ayağında ise sinyal işleme yöntemlerinde önemli bir yeri olan dalgacık analizine farklı bakış sunan yöntemle, kalp ritim bozukluklarından biri olan Atriyal Fibrilasyon ön tanısı üzerine çalışmalar yapıldı. Ege Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’ndan Atriyal Fibrilasyon aritmisine sahip hastaların kayıtları üzerinden yöntemin testleri gerçekleştirildi. Sinyale özgü üretilen dalgacık filtreleri gerçek hastalardan elde edilen kayıtlarda yüzde 95 oranını aşan ön tanı başarısı sağladı. Çalışma sonunda, Atriyal Fibrilasyonun yüksek doğrulukla tespitini sağlayan ve yapay sinir ağları ile hızlı analiz yapabilen bir cihaz geliştirilerek "Sinyale Özgü Dalgacık Tabanlı Atriyal Fibrilasyon Tespit Cihazı" adıyla faydalı model başvurusu yapıldı.

“GELECEĞE YÖN VEREN YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER”

Projenin sonuçlarıyla ilgili bilgi veren Çağla Sarvan Cibil, "Sadece biyomedikal alanda değil, farklı sensörlerden ve ölçüm cihazlarından elde edilen sinyallerde de uygulanabilen bu yöntem, endüstriyel ve bilimsel birçok alanda kullanılabilecek potansiyele sahiptir. Bu çalışmalar, sinyal işleme ve biyomedikal alanında geleceğe yön veren yenilikçi çözümler sunuyor" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır