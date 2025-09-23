HABER

Kalp kapakçığındaki kaçak, köprücük kemiğindeki toplardamardan kalbe ulaşılarak tedavi edildi

Bursa'da yaşayan F.S.’nin (69) kalp kapakçığında bulunan kaçak, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, sol köprücük kemiği bölgesindeki toplardamardan kalbe ulaşılan operasyonla tedavi edildi.

Bursa'da yaşayan F.S.’nin (69) kalp kapakçığında bulunan kaçak, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, sol köprücük kemiği bölgesindeki toplardamardan kalbe ulaşılan operasyonla tedavi edildi. Yöntemin dünyada ilk kez uygulandığını ve literatüre yeni bir yöntemle katkı sunulduğunu vurgulayan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Arı, “Bu tekniğin, ileride buna benzer kaçağı olan, her iki kalp kapağında da metal kapak bulunan hastalarda, güvenli bir şekilde uygulanabileceğini düşünüyoruz” dedi.

Kentte yaşayan F.S. isimli kadın, kalp yetmezliği şikayetiyle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Arı ve ekibi tarafından muayene edilen hasta, daha önce iki kez kalp ameliyatı olduğundan üçüncü kez ameliyat yapılması riskli bulundu. Yeni bir yöntem geliştiren Prof. Dr. Arı ve ekibi, F.S.’nin sol köprücük kemiği bölgesindeki toplardamardan girerek, kalbin sorunlu bölgesine ulaştı ve bu sayede gerekli tedaviyi başarıyla uyguladı. Prof. Dr. Hasan Arı, ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği teknikle, tıp literatürüne yeni bir yöntemle katkı sağlandığını belirtti. Kalp kapağında sorun olan hastalara, cerrahi operasyonlarla yerleştirilen metal kapakların kenarlarında bazen kaçaklar olabildiğini ifade eden Prof. Dr. Arı, bu durum sonucunda hastalarda kalp yetmezliği gelişebildiğini söyledi.

‘TEKNİK OLARAK ÇOK ZORDU’

Kalp kapakçığında bulunan kaçakları tedavi etmek için iki yöntem olduğunu söyleyen Prof. Dr. Arı, “Bizim tedavi ettiğimiz hastamızda hem aort hem mitral kapak dediğimiz pozisyonda metal kapaklar mevcuttu ve hastanın mitral kapak pozisyonunda ciddi bir paravalvüler kaçağı vardı. Tabi daha önce iki kez ameliyat olmuş olan bu hastayı üçüncü kez ameliyata sokmak çok ciddi riskler içeriyordu. Bu nedenle hastamıza kapalı yöntemle ameliyat yapma kararı verdik. Ancak teknik olarak bu hastada kaçağı kapatmak çok zordu. Çünkü her iki tarafta da metal kapak bulunuyordu ve üçüncü bir yol bulmak gerekiyordu” diye konuştu.

‘İŞLEMDEN 3 GÜN SONRA TABURCU ETTİK’

Üçüncü bir yol bulmaları gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Hasan Arı, “Hastanın sol köprücük kemiğinin olduğu bölgedeki bir venden (toplardamar) girerek, kalbin içinde yeni bir delik oluşturduk. Kalbin ventrikül kısmına bu yeni oluşturduğumuz delik ile geçerek ‘Venö-venöz loop’ dediğimiz oluşumu gerçekleştirdik. Daha sonra ‘Venö-venöz loop’ üzerinden tellerimizi göndererek ve uygun bölgeye gerekli olan tıkacı yerleştirerek, hastayı tedavi ettik. Hastamızı işlemden bir gün sonra yoğun bakımdan servise çıkardık ve işlemden 3 gün sonra taburcu ettik” ifadelerini kullandı.

Bu tekniğin dünyada ilk defa Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uygulandığının bilgisini veren Prof. Dr. Arı, F.S. isimli hastada uygulanan yöntemin, ileride buna benzer kalp kapakçığında kaçak olan ve her iki kalp kapağında da metal kapak bulunan hastalarda güvenli bir şekilde uygulanabileceği düşündüğünü belirtti.

Kalp kapakçığındaki kaçak, köprücük kemiğindeki toplardamardan kalbe ulaşılarak tedavi edildi 4

